Зеленский выступил перед парламентом Франции

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Франции в среду, 23 марта, заявил, что Россия своим вторжением в Украину 24 февраля перечеркнула значение слова "диалог", сообщает Корреспондент.

"В нормандском формате было четыре страны, но через них был представлен весь мир. Кто-то поддерживал, кто пытался затягивать процесс, кто хотел все сорвать, но казалось важным, что мир присутствовал всегда за тем столом. И когда переговоры давали результат - это было как глоток свежего воздуха, как надежда на то, что разговор с РФ может помочь, что руководство России можно убедить словами, чтобы Москва выбрала мир , - заявил он.

Но 24 февраля Россия перечеркнула все усилия нормандской четверки.

"Но наступило 24 февраля - день, который перечеркнул все усилия. Всех нас. Перечеркнул значение слова диалог, все было разбомблено русскими войсками. Правда не нашлась в кабинетах, поэтому теперь ее приходится добиваться на поле боя" , - заявил Зеленский.

Президент Украины призвал французских парламентариев помочь Украине остановить российское вторжение.

"Мы ожидаем от вас, от вашего лидерства, что вы сможете сделать так, чтобы Россия искала мир, чтобы закончила эту войну против свободы, против равенства, против братства, против всего, что сделало Европу единой и полной свободной и разнообразной жизнью" , - заявил Зеленский.

Также он озвучил ожидания от председательства Франции в Европейском союзе.

"Мы ожидаем от Франции, от вашего лидерства, что будет восстановлена территориальная целостность Украины...что во время председательства Франции в ЕС будет принято давно созревшее историческое решение о полноправном членстве Украины в ЕС" , - заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины рассказал, что Киев предлагает создать новую систему гарантий, которая сделает безопасность в мире непоколебимой.

По словам Зеленского, уже сейчас "мы должны думать о будущем, как мы будем жить после этой войны".

"Нужны гарантии, того, что безопасность будет непоколебимой, а войны не будет. И в целом войны будут невозможными" , - сказал он.