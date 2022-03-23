Половина украинцев из-за войны потеряли работу

Половина украинцев, которые имели работу до войны, лишились трудоустройства. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что 22% работают в привычном режиме, 21% - удаленно или частично и только 2% - нашли новую работу.

Экономическое положение в результате войны не изменилось у 18% граждан, у 52% оно значительно ухудшилось, а у 28% скорее ухудшилось. Кроме того, по данным опроса, 40% респондентов считают, что их сбережений хватит лишь на месяц.