В ЕС оценили масштабы кризиса беженцев из Украины

Кризис беженцев из Украины стал крупнейшим со времен Второй мировой войны. Об этом заявил представитель Евросоюза при ООН Олаф Скуг в среду, 23 марта, сообщает Корреспондент.

По его словам, кризис набирает обороты и "растет со скоростью, не виданной со времен Второй мировой войны". В связи с этим ЕС выделит 3,4 миллиарда евро на фонды восстановления, чтобы помочь странам принять беженцев из Украины. Деньги пойдут на инвестиции в жилье, образование, здравоохранение, занятость и уход за детьми.

"Учитывая безотлагательность и серьезность кризиса, вызванного вторжением России в Украину, ЕС ищет новые способы немедленного предоставления ликвидности наиболее пострадавшим государствам-членам. С сегодняшним предложением увеличить ставку предварительного финансирования в рамках программы REACT-EU, 3,4 миллиарда евро будут предоставлены государствам-членам как можно быстрее, чтобы они могли оказать немедленную поддержку нуждающимся людям. Нам нельзя терять время" , - сказал комиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмит.

Так, для всех стран ЕС планируют увеличить предварительное финансирование с 11% до 15% транша REACT-EU 2021 года. А для приграничных с Украиной стран (Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) и государств, которые приняли наибольшее количество людей из Украины по отношению к их национальному населению (более 1% в период с 24 февраля 2022 года по 23 марта 2022 года - Австрия, Болгария, Чехия и Эстония), Еврокомиссия предлагает увеличить процент до 45%. Предложение должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

Ранее в ООН заявили, что почти 10 млн украинцев покинули свои дома, более 3,5 млн из них выехали за границу.