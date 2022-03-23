Spiegel: 48% немцев отвергли немедленный отказ от газа из РФ

Почти половина немцев – 48% – отвергают идею о немедленном отказе от российского газа в связи с войной РФ против Украины, сообщает Европейская правда.

Согласно материалам Spiegel со ссылкой на результаты опроса компании Civey, суммарно 48% выступают против или категорически против немедленного эмбарго. "За" высказались почти 41% и еще 11% - не смогли определиться с мнением.

Ближе к началу марта в опросе, проведенном другой социологической группой, за полный отказ от российского газа высказались 55% опрошенных. В то же время, тогда не спрашивали об отказе "немедленно".

Самый высокий уровень противников газового эмбарго для России среди избирателей правопопулистской AfD (87%), но и среди сторонников почти всех других партий голосов "против" больше. Только среди избирателей "Зеленых" поддерживающие эмбарго составили большинство - 65%.

Федеральный канцлер Олаф Шольц, выступая в Бундестаге 23 марта, заявил, что немедленно прекратить покупать энергоресурсы у России невозможно, потому что это ударило бы по экономике Германии не меньше, чем по России. В то же время, отметил он, правительство будет работать над тем, чтобы избавляться от зависимости от российского газа.