Генштаб: РФ намерена окружить войска ВСУ для выдвижения ультиматумов

Россия, не добившись успеха в наступательной операции, рассматривает возможность окружить отдельные группировки ВСУ для выдвижения очередных ультиматумов на переговорах. ﻿Об этом заявил Генеральный штаб ВС Украины, сообщает Укринформ.

"Россия, сорвав все сроки наступательной операции, продолжает рассматривать возможность оцепления отдельных группировок войск Вооруженных Сил Украины для выдвижения очередных ультиматумов во время переговорного процесса" , - говорится в заявлении.

При этом, как отмечают в Генштабе, российские оккупанты в нарушение норм международного гуманитарного права не прекращают огнем артиллерии, ударами ракет и авиации целенаправленно уничтожать инфраструктуру городов, а хаотическое минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.

На Волыни, Полесье, Сиверщене и Таврическом направлении в действиях противника именений нет.

На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты, демонстрируя нечто вроде "гуманитарной миссии" Российской Федерации, организовали показательную раздачу так называемой "гумпомощи" местным жителям под личную роспись и при наличии паспорта гражданина Украины.

На временно занятых территориях Запорожской области противник из-за проблем с логистическим обеспечением пытается пополнить запасы топлива путем его изъятия у гражданского населения и аграриев.