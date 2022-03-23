ОВА: под Николаевом сбили крылатую ракету противника

В Николаевской области сбили еще одну российскую крылатую ракету. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает Укринформ.

"Ещё одна. Спасибо ВСУ" , - написал Ким в Телеграме.

Также он опубликовал видео с места падения ракеты.