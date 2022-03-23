Латвия упростила правила для украинских перевозчиков

Латвия разрешила все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений для украинских перевозчиков. Об этом заявила пресс-служба Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, сообщает Укринформ.

"Латвийская Республика разрешила все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений для украинских перевозчиков. Это уже третья страна ЕС, которая ввела такие условия", - говорится в заявлении.

Ранее Словацкая Республика и Республика Болгария разрешили украинским перевозчикам совершать любые транзитные перевозки грузов и пассажиров через территорию своих стран.

Румыния и Эстония также разрешили перевозку, включая транзит, грузов гуманитарной помощи Украине на безразрешительной основе.