В Киев прибыл министр обороны Литвы
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 23 марта лично посетил Киев для встречи с украинским коллегой, несмотря на боевые действия в окрестностях столицы и угрозу ракетных ударов, сообщает Деловая столица.
Об этом он и министр обороны Украины Алексей Резников написали в Twitter.
Последний раз до этого Анушаускас был в Киеве в декабре 2021 года.
"Литва поддерживает Украину не только на словах. Личный визит Арвидаса Анушаускаса – это свидетельство последовательной поддержки Украины правительством и народом Литвы", – прокомментировал Резников, напомнив, что Литва первой передала Украине переносные ЗРК Stinger.
Ранее, в Сейме Литвы зарегистрировали законопроект, приравнивающий российскую георгиевскую ленту и букву Z как знак поддержки вторжения России в Украину к нацистским символам.