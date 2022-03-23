В Киев прибыл министр обороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 23 марта лично посетил Киев для встречи с украинским коллегой, несмотря на боевые действия в окрестностях столицы и угрозу ракетных ударов, сообщает Деловая столица.

Об этом он и министр обороны Украины Алексей Резников написали в Twitter.

Последний раз до этого Анушаускас был в Киеве в декабре 2021 года.

Lithuania supports Ukraine not only in words. Personal visit of @a_anusauskas is testament to consistent support of ???????? by ???????? Government & ???????? people. BTW, it was ???????? who gave us the first Stingers. I’m grateful to our friends & partners for their courageous & brave stance! ???????????????????? https://t.co/cv0VpRwokq pic.twitter.com/0YffK08Mh4 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 23, 2022

"Литва поддерживает Украину не только на словах. Личный визит Арвидаса Анушаускаса – это свидетельство последовательной поддержки Украины правительством и народом Литвы" , – прокомментировал Резников, напомнив, что Литва первой передала Украине переносные ЗРК Stinger.

Today I went to Kyiv to meet ????????DefMin @oleksiireznikov. We spoke about the defence of Kyiv & Ukraine, minister showed me a lot. They say I am the first visiting Defence Minister since the start of the war. You have to start somewhere. ????????????????Sovereign states continue to cooperate. pic.twitter.com/5nughQk7fn — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) March 23, 2022

Ранее, в Сейме Литвы зарегистрировали законопроект, приравнивающий российскую георгиевскую ленту и букву Z как знак поддержки вторжения России в Украину к нацистским символам.