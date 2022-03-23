В РФ около 100 тыс работников находятся в простое

Почти 100 тысяч сотрудников компаний в России находятся в простое, также режим занятости изменили 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн работников.﻿ Об этом заявила вице-спикер совета федерации Галина Карелова, сообщает Укринформ.

«В простое находятся 95 865 человек. Наибольшая численность отмечается в Москве, Самарской, Калужской областях, Санкт-Петербурге» , — цитируют росСМИ слова Кареловой, уточнив, что это данные на 21 марта.

По словам сенатора, из резервного фонда правительства на поддержку рынка труда уже выделено свыше 39 млрд рублей. Большая часть денег пойдет «на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организацию общественных работ». Обещано, что утвержденные кабмином РФ меры поддержки охватят более 600 тысяч человек.

Эксперты-экономисты прогнозируют, что в результате падения экономики после введения масштабных санкций против России безработица в стране охватит миллионы человек.