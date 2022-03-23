В РФ заблокировали новости от Google
Российский интернет-регулятор Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории РФ. Об этом заявила пресс-служба Роскомнадзора, сообщает Деловая столица.
Как пишет ТАСС, регулятор принял данное решение в контексте цензуры, введенной в России из-за войны, которая РФ ведет в Украине.
"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", — указано в сообщении.