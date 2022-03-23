Горсовет: войска РФ разрушили около 1000 жилых домов Харькова
С начала широкомасштабного вторжения войска России разрушили в Харькове 1143 объекта инфраструктуры, из них 998 - жилые дома. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Харьковского городского совета, сообщает Укринформ.
"За 28 дней войны российские войска разрушили в Харькове 1 143 объекта инфраструктуры, из них 998 – жилые дома", – информирует пресс-служба.
Впрочем, по словам Харьковского городского председателя Игоря Терехова, коммунальные службы и волонтеры восстанавливают разрушенные здания, насколько это возможно. Коммунальные предприятия города постоянно работают, чтобы обеспечить харьковчан теплом и водоснабжением.