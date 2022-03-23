В СНБО высказались о возможной войне с Беларусью

Украинская армия готова к возможной военной угрозе со стороны Беларуси.﻿ Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в эфире информационного телемарафона, сообщает УНИАН.

Он отметил, что российское правительство пытается привлечь Беларусь к вступлению в войну против Украины, в том числе с помощью финансовых преференций в виде поставок нефти, газа, кредитов.

"Они пытаются любым способом привлечь вооруженные силы (Беларуси) к этим вещам. Мы думаем, что у белорусского народа есть понимание, что этого делать не надо, но если они придут на нашу территорию, я об этом неоднократно говорил, как большинство рашистов, они будут отправляться в черных полиэтиленовых пакетах" , - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также убежден, что шансов у наступления со стороны Волыни у российских военных тоже нет. Он также отметил, что движение врага на Юге наши военные успешно сдерживают.

Ранее сегодня в Генштабе заявили, что РФ продолжает накапливать технику вдоль белорусской границы.