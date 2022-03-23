The Insider сообщило о гибели своей журналистки в Киеве

В Киеве под обстрелом погибла журналистка российского интернет-издания The Insider Оксана Баулина.﻿ Об этом говорится в заявлении на сайте издания, сообщает УНИАН.

"Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прихода в The Insider Баулина работала в "Фонде борьбы с коррупцией" - некоммерческом фонде, созданном оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным, которого 22 марта суд приговори к 9 годам колонии.

После внесения ФБК в список экстремистских организаций журналистка вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондентки Оксана отправилась в Украину, где сделала несколько репортажей из Львова и Киева.

"The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны. Мы продолжим освещать войну в Украине, в том числе и такие военные преступления России как неизбирательные обстрелы жилых районов, где гибнут мирные жители и журналисты" , - написало издание.

Последний пост Баулиной на ее странице в Facebook датирован 5 марта.

"10-й день войны. У меня нет для всех нас других ободряющих слов, кроме этих" , - написала журналистка, опубликовав фото плаката с изображением посмертной маски Иосифа Сталина и надписью: "Помер тот. ﻿ Помрет и этот".