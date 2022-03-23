The Insider сообщило о гибели своей журналистки в Киеве
В Киеве под обстрелом погибла журналистка российского интернет-издания The Insider Оксана Баулина. Об этом говорится в заявлении на сайте издания, сообщает УНИАН.
"Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до прихода в The Insider Баулина работала в "Фонде борьбы с коррупцией" - некоммерческом фонде, созданном оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным, которого 22 марта суд приговори к 9 годам колонии.
После внесения ФБК в список экстремистских организаций журналистка вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондентки Оксана отправилась в Украину, где сделала несколько репортажей из Львова и Киева.
"The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны. Мы продолжим освещать войну в Украине, в том числе и такие военные преступления России как неизбирательные обстрелы жилых районов, где гибнут мирные жители и журналисты", - написало издание.
Последний пост Баулиной на ее странице в Facebook датирован 5 марта.
"10-й день войны. У меня нет для всех нас других ободряющих слов, кроме этих", - написала журналистка, опубликовав фото плаката с изображением посмертной маски Иосифа Сталина и надписью: "Помер тот. Помрет и этот".