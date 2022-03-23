В ФРГ отреагировали на требование Путина платить за газ рублями

Министр экономики Германии Роберт Габек отметил, что требование России к странам, объявленным "недружественными", платить за газ в рублях противоречит заключенному контракту, сообщает Европейская правда.

"Требование платить в рублях… – это нарушение контракта. Мы будем консультироваться с европейскими партнерами о том, какой будет наша реакция" , – цитирует Tagesspiegel слова Роберта Габека.

Он отметил, что еще с декабря стало становиться ясно, что Россия не является надежным партнером, и сейчас правительство активно ищет альтернативных поставщиков.

Глава комитета иностранных дел Бундестага Норберт Рёттген заявил, что этот шаг Кремля ставит европейские компании перед необходимостью обменивать евро или доллары на рубли через Центробанк, и это фактически подрывает санкции.