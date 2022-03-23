НАТО: число потерь РФ в Украине может достигать до 40 тыс военных

Потери российской армии на войне в Украине убитыми могут составлять от семи до 15 тысяч человек. Об этом заявил представитель НАТО на брифинге, сообщает Корреспондент.

При этом, общие потери - с ранеными, пропавшими без вести и плененными могут достигать 40 тысяч человек.

"7 000 - 15 000 российских солдат, вероятно, убиты в Украине, согласно данным НАТО. Общие потери, включая раненых, пленных и пропавших без вести, могут составлять от 30 000 до 40 000 человек" , - пишет корреспондент Голоса Америки Джефф Селдин в Twitter.

Представитель СМИ подчеркнул, что эта информация основана на разведданных Украины и собственных наблюдениях.