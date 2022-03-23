США официально признали действия РФ в Украине военным преступлением
Правительство Соединенных Штатов Америки на основании анализа собранных фактов признало действия Российской Федерации в Украине военным преступлением. Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает Укринформ.
«Сегодня я могу объявить, что на основании имеющейся у нас информации правительство США считает, что российские войска совершили военные преступления в Украине», – заявил глава Госдепартамента США.
Он подчеркнул, что эта позиция основывается на тщательном анализе доступной информации из официальных и разведывательных источников.
Также Блинкен подчеркнул, что правительство США продолжит отслеживать все сообщения о военных преступлениях России и делиться собранной информацией с союзниками, партнерами и международными учреждениями и организациями.
«Мы стремимся добиться ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование», - подчеркнул госсекретарь США.