США официально признали действия РФ в Украине военным преступлением

Правительство Соединенных Штатов Америки на основании анализа собранных фактов признало действия Российской Федерации в Украине военным преступлением. Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает Укринформ.

«Сегодня я могу объявить, что на основании имеющейся у нас информации правительство США считает, что российские войска совершили военные преступления в Украине» , – заявил глава Госдепартамента США.

Он подчеркнул, что эта позиция основывается на тщательном анализе доступной информации из официальных и разведывательных источников.

Также Блинкен подчеркнул, что правительство США продолжит отслеживать все сообщения о военных преступлениях России и делиться собранной информацией с союзниками, партнерами и международными учреждениями и организациями.