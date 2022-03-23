Верещук: Украина планирует вернуть пленных военных с острова Змеиный

Украина надеется в ближайшее время вернуть пленных украинских военных с острова Змеиный, обменяв их на российских моряков. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью Суспільному, сообщает Новое время.

"Они [РФ] изъявили желание забрать своих моряков, которых, кстати, спасли, они тонули в Черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время их заберем. Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен" , — сказала Верещук.

По словам министра, российская омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к ней по поводу возможности паритетного обмена: моряка на моряка, водителя на водителя и так далее.