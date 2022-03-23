ОВА: в Чернигове оккупанты повредили аммиакопровод

В Чернигове оккупанты обстреляли пищевое предприятие и повредили аммиакопровод.﻿ Об этом заявил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, сообщает УНИАН.

"Российские оккупанты произвели обстрелы района расположения одного из пищевых предприятий города. В 18:50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости. По состоянию на 20:10 подразделения ГСЧС обследовали емкости и запорную арматуру" , - отметил﻿ он.

По словам Чауса, сейчас концентрация испарений аммиака находится в пределах допустимой нормы. Жертв и пострадавших предварительно нет.

"Продолжается ликвидация пожара на складе готовой продукции и тары. Обстрелы города продолжаются. Дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака" , - добавил глава ОВА.

Он отметил, что аммиак – это бесцветный газ с резким запахом, похожим на запах нашатырного спирта, он легче воздуха, поэтому быстро поднимается вверх.