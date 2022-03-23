ОВА: в Чернигове оккупанты повредили аммиакопровод
В Чернигове оккупанты обстреляли пищевое предприятие и повредили аммиакопровод. Об этом заявил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, сообщает УНИАН.
"Российские оккупанты произвели обстрелы района расположения одного из пищевых предприятий города. В 18:50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости. По состоянию на 20:10 подразделения ГСЧС обследовали емкости и запорную арматуру", - отметил он.
По словам Чауса, сейчас концентрация испарений аммиака находится в пределах допустимой нормы. Жертв и пострадавших предварительно нет.
"Продолжается ликвидация пожара на складе готовой продукции и тары. Обстрелы города продолжаются. Дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака", - добавил глава ОВА.
Он отметил, что аммиак – это бесцветный газ с резким запахом, похожим на запах нашатырного спирта, он легче воздуха, поэтому быстро поднимается вверх.