Мэр: солдаты РФ строят военную базу в Мелитополе
В Мелитополе, который находится во временной оккупации, российские солдаты строят свою военную базу, делая население города живым щитом. Об этом во время прямого эфира заявил городской председатель Мелитополя Иван Федоров, сообщает Укринформ.
"Рядом с Мелитополем находится наша военная база, аэродром, который имеет важное значение. Именно туда прилетели первые ракеты из РФ (24 февраля в 5:30 - ред.), чтобы уничтожить наш аэродром. На сегодня россияне строят там свою военную базу, с которой также осуществляют запуски ракет по всем городам не только Запорожской области, но и Украины в целом. Конечно, это особо опасная точка размещения, потому что будут уничтожаться все ракетные установки, которые будут стрелять по нашим украинским городам. Россияне специально подвергают опасности мирное население, делая их заложниками и живым щитом в военное время", - говорит Федоров.
Он выразил надежду, что у оккупантов хватит мудрости, чтобы одуматься и не подвергать Мелитополь в очередной раз опасности.
Кроме того, он заявил, что сегодня россияне задержали одного из руководителей государственных структур Мелитополя, пришли с обысками к родителям городских журналистов, а также в дом к его родителям.
"Также они пришли с обысками и в дом моих родителей, которых сегодня, слава богу, нет дома, они находятся в безопасном месте", - отметил мэр.