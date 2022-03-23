Мэр: солдаты РФ строят военную базу в Мелитополе

В Мелитополе, который находится во временной оккупации, российские солдаты строят свою военную базу, делая население города живым щитом.﻿ Об этом во время прямого эфира заявил городской председатель Мелитополя Иван Федоров, сообщает Укринформ.

"Рядом с Мелитополем находится наша военная база, аэродром, который имеет важное значение. Именно туда прилетели первые ракеты из РФ (24 февраля в 5:30 - ред.), чтобы уничтожить наш аэродром. На сегодня россияне строят там свою военную базу, с которой также осуществляют запуски ракет по всем городам не только Запорожской области, но и Украины в целом. Конечно, это особо опасная точка размещения, потому что будут уничтожаться все ракетные установки, которые будут стрелять по нашим украинским городам. Россияне специально подвергают опасности мирное население, делая их заложниками и живым щитом в военное время" , - говорит Федоров.

Он выразил надежду, что у оккупантов хватит мудрости, чтобы одуматься и не подвергать Мелитополь в очередной раз опасности.

Кроме того, он заявил, что сегодня россияне задержали одного из руководителей государственных структур Мелитополя, пришли с обысками к родителям городских журналистов, а также в дом к его родителям.