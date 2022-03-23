Renault после критики сворачивает производство в РФ

Совет директоров французского конгломерата Renault после критики по поводу своей работы в РФ решил снова остановить производство и размышляет над действиями по части в российском АвтоВАЗе.﻿ Об этом заявила пресс-служба компании по итогам заседания в среду, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что производство на московском заводе с сегодняшнего дня прекращено.

"По своей части в АвтоВАЗе, Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей среды и с учетом ответственного отношения к своим 45 000 сотрудникам в России" , - говорится в заявлении.

С минувшего вторника 15 марта АвтоВАЗ находится под санкциями Евросоюза вместе с еще 11 компаниями по оборонному комплексу агрессора.

Renault является одним из немногих мировых автопроизводителей, которые после вторжения России в Украину не остановили работу в стране-агрессоре или отказались от торговли с ней. Российский рынок, на котором компания выпускает автомобили Lada, занимает около 10% доходов Renault.