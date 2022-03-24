Western Union уходит из России и Беларуси
Международная платежная система Western Union заявила, что с 24 марта остановит работу в РФ и Беларуси из-за агрессивной войны против Украины, сообщает Новое время.
Компания обратилась в банк РФ с заявлением об исключении из реестра операторов платежных систем с 24 марта.
"Мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси", — заявили в компании.
24 февраля российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину. После этого ряд стран ввели несколько пакетов санкций против путинской России. Многие компании остановили свою работу в РФ и ушли с ее рынка.