Подоляк: переговоры с Россией идут тяжело

Переговоры с Россией продолжаются постоянно, но достаточно тяжело. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает Корреспондент.

"Дело в том, что позиция РФ пропагандистская. Они живут в иллюзии того, как построен мир. Украина защищает свою свободу и территориальную целостность. Поэтому не идет ни на какие уступки в переговорах" , - отметил Подоляк.

По его словам, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина станет возможной, когда будет готов проект "дорожной карты".

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжается работа на разных уровнях для того, чтобы "побудить Россию к миру и прекратить эту жестокую войну".