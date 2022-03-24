Мэр Нью-Йорка поднял украинский флаг на Манхэттене

В Нью-Йорке мэр города Эрик Адамс принял участие в церемонии поднятия американского и украинского флагов на Манхэттене, сообщает Украинская правда.

"Любой конфликт, разворачивающийся в глобальном масштабе, разворачивается и на улицах Нью-Йорка. Бомбы, которые взрываются в Киеве, разбивают наши сердца здесь, в Нью-Йорке, и по всей нашей стране".

"Мы знаем, что такое бороться за Родину… И сегодня мы едины. Мы с вами. Мы – часть украинского народа".

По словам мэра, поднятие флага – это еще и "поднятие энергии и духа украинского народа, чтобы он знал, что мы с ним едины".

В церемонии поднятия флагов приняли участие генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, члены городского совета и мэрии, конгрессмены, представители украинской общины.

Адамс напомнил, что в Нью-Йорке проживает больше украинцев за пределами Украины.

Глава Нью-Йорка подчеркнул, что гордится стойкостью и духом украинского народа, который противостоит террористическим атакам и насилию и никогда не покажется, защищая свою Родину.

По словам городских чиновников, флаг будет развеваться над Нью-Йорком до самой победы Украины в войне.