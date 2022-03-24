От войны – в Чехию: что нужно знать о легализации в этой стране

Адреса официальных организаций и важные шаги процесса регистрации, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

Во время войны России против Украины одна из стран, где украинские беженцы могут найти прибежище – Чехия. Страна принимает украинцев даже с внутренними паспортами и свидетельствами о рождении.

Как легализироваться в Чехии, чтобы получить временную защиту и помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на блог журналистки и путешественницы Ирины Савиной.

Контакты украинского посольства в Чехии

Перед прибытием в Чехию украинцам стоит сохранить контакты дипломатического представительства своей страны:

Посольство Украины в Чехии: +420227020200, +420227020204

Эл. почта: [email protected]

Адрес: Charlese de Gaulla 916/29, 160 00 Praha 6-Bubeneč, Чехия

Информация с условиями в стране постоянно обновляется на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua.

Фото: Архитектура Праги (unsplash.com/dmitry-goykolov)

1. Регистрация украинцев после прибытия в Чехию

Украинцам возрастом от 15 лет, которые прибывают в Чешскую Республику, спасаясь от войны, обязательно нужно обратиться в полицию по делам иностранцев в течение первых 3 рабочих дней после прибытия. Возможно, в очереди придется провести несколько часов.

С собой нужно иметь действительный проездной документ (биометрический паспорт, украинский паспорт или свидетельство о рождении).

Если прибывают дети до 15 лет, можно выбрать три варианта их пребывания в стране.

Не регистрировать ребенка – при этом у него не будет права на медицинское страхование (нужно будет оплатить страховку самостоятельно);

Не регистрировать ребенка и не покупать полис – тогда все медицинские расходы ложатся на плечи родителей;

Регистрировать ребенка и получить страховку чешской компании, что покроет большинство медицинских расходов.

Адрес полиции по делам иностранцев: Olšanská 2176/2, Praha 3

Режим работы: понедельник 8:00 – 16:00, вторник 8:00– 16:00, среда 8:00 – 16:00, четверг 8:00 – 16:00, пятница 8:00 – 12:00.

Фото: Протест против войны в Праге (unsplash.com/jakub-ivanov)

2. Получение специальной долгосрочной визы

Для получения временной защиты нужно просить специальную долгосрочную визу в отделе миграционной политики (MVČR).

Адрес отдела миграционной политики: Žukovského 888/2, Praha 6

Режим работы: вторник 15:00 – 17:00, четверг 15:00 – 17:00, пятница 8:00 – 14:00, суббота 8:00 – 14:00, воскресенье 8:00 –14:00.

Другие адреса отделов миграционной политики в Чехии можно посмотреть на официальном сайте.

При подаче документов понадобятся:

Заполненный формуляр

Действительный документ (биометрический загранпаспорт, украинский паспорт, карта ID или свидетельство о рождении)

Фото на паспорт 45х35 мм (можно сделать в фотоавтоматах или в торговых центрах)

После передачи данных, беженцам сразу дают действующую визу. В биометрическом паспорте это будет штамп, с другими документами выдают специальную карту подтверждения визы.

Не стоит просить убежища (AZIL) как переселенцы, поскольку рассмотрение документов занимает от полугода. В это время нельзя будет устроиться на работу.

Те, у кого есть биометрический паспорт, могут оставаться в Чехии 90 дней по безвизу, подавать документы на специальную визу им не обязательно. При этом они не получат права на трудоустройство.

3. Медицинское страхование для украинцев

Право на медицинское страхование в Чешской Республике дает действующая виза. Дети до 15 лет не обязаны регистрироваться в полиции по делам иностранцев, но без этой регистрации они не получают право на медицинское страхование, поэтому медицина для них будет платной.

Карту медицинского страхования можно получить в любом отделении VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna) с документами о действующей визе. Общая медицинская страховая компания выдаст карту медицинского страхования

Ближайшие отделения VZP: Praha 4, Antala Staška 1670/80 Praha 3, Orlická 2 Praha 1, Na Perštýne 359/6. Другие - по ссылке.

Карточку выдают только в бумажном виде по сроку действия визы – на год.

Чтобы оформить визу "временной защиты", нужно посетить любой региональный центр содействия помощи Украине. Там украинцы сначала получают необходимую визу, а потом их зарегистрируют в VZP ČR, который выдает переменную карту страхования VZP ČR.

Фото: Украинские беженцы в ЕС (unsplash.com/kevin-buckert)

Если действующей визы пока нет, но нужна срочная медицинская помощь, вможно обратиться в одну из больниц из списка:

FN Na Bulovce (Budínova 2, Praha)

FN Královské Vinohrady (Šrobárova 1150/50, Praha 10)

Fakultní Thomayerova nemocnice (Виденская 800, Praha 4)

Vojenská fakultna nemocnica (U Vojenské nemocnica 1200, Praha 6)

Všeobecnа fakultna nemocnica v Praze, Karlovo náměstí (U Nemocnice 4999/2, Praha 2)

4. Разрешение на работу

Действующая виза позволяет получить разрешение на работу. Заявление на поиск работы можно подать на сайте управления труда.

5. Финансовая помощь украинцам в Чехии

Украинцы с временной защитой могут получить денежную помощь в размере 5000 чешских крон на товары первой необходимости. Первая денежная выплата в размере 5000 крон будет предоставлена ​​всем людям, получившим визу на проживание (регистрацию беженца).

Повторно подавать заявление на получение помощи не нужно, но процесс получения денег ускорит открытый банковский счет в Чешской Республике.

Бланк заявления можно распечатать и заполнить в пункте Бюро труда Чешской Республики.

Пункты занятости можно найти по ссылке.

Регистрация беженцев в Чехии: полезные ресурсы

Информация для беженцев из Украины:

https://www.nasiukrajinci.cz/

https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine

Помощь в Чехии:

https://cutt.ly/wAZAoqZ

Проверенные источники помощи: https://www.stojimezaukrajinou.cz/ru

Организация помощи в Чехии (резидентство, перевод и другие услуги). Нужно написать запрос на почту и попросить помощи [email protected]

https://www.pomahejukrajine.cz

Консультации на украинском языке по всем вопросам пребывания украинцев в Чехии и социальной помощи, помощь с переводами документов и телефонных разговоров: +420 731 432 431, [email protected] (работает: понедельник, среда, пятница 9:00-13:00, 14:00-18:00, вторник, суббота 9:00-12:00, 14:00-17:00, время по Праге).

Консультации в Чехии – https://www.facebook.com/groups/477857123072726/

Список чешских некоммерческих организаций, занимающихся помощью мигрантам https://drive.google.com/file/d/1imkz_s0SQEEB0OzkgpYeTwYIkEvWznA_/view

Organizace pro pomoc uprchlíkom https://www.opu.cz/en/ – консультации по любым вопросам, можно прийти и обратиться за помощью в отделение организации в одном из 5 чешских городов.

Фото: Бомбоубежище в Украине (unsplash.com/oleksandr-chernobai)

Поиск жилья в Чехии

Помощь с размещением (нужно заполнить анкету) https://uprchlici-vitajte.cz/

Интерактивная карта контактов по поиску жилья в Чехии – https://cutt.ly/HAKx2fn

Ubytová Жилье для украинских беженцев в Чехии на Facebook

Другие платформы и сервисы для поиска жилья для переселенцев:

https://www.host4ukraine.com/

https://shelter4ua.com/

https://ukrainenow.org/looking-for-help-abroad

https://news.airbnb.com/help-ukraine

https://cutt.ly/MAjRQO6

https://prykhystok.in.ua/

https://www.ukrainetakeshelter.com/

Помощь по юридическим вопросам в Чешской Республике

Бесплатная помощь юристов и адвокатов;

Инструкция, как подать на убежище в Чехии (хотя чешские власти советуют въезжать без визы, а затем просить специальную визу для украинских беженцев, так будет проще принять больше людей единым потоком);

Централизованный сайт юридической помощи для украинцев.

Ресурсы по медицинской помощи и страховке

Медицинская помощь и список врачей;

Информационная линия Министерства здравоохранения для украинских граждан, операторы говорят по-украински: +420226201221, после набора номера нужно нажать 8.

Врачи в Праге, принимающие без чешской страховки;

Бесплатная психотерапия (есть украино- и русскоязычные специалисты, можно записаться на онлайн-терапию даже если вы не в Чехии).

Полезные информационные чаты по Чехии

Facebook: Помощь украинским беженцам в Чехии, Save Ukraine – https://www.facebook.com/groups/1307988189700205/

Украинский центр помощи в Чехии:

https://www.instagram.com/p/CakTeaILhRD

Чати помощи беженцам:

https://t.me/+eAVhTnKzhEFkNWMy

Работа в Чехии: Группа в Facebook –https://www.facebook.com/groups/2766744400273868

Чехия для украинцев – https://www.facebook.com/groups/praha.cz.ua

Как приехать с животным в Чехию

Для ввоза животных в Чешскую Республику нужно знать: собак, кошек и хорьков можно ввозить без микрочипа или татуировки, не требуются другие документы и экспертизы.

Фото: В Чехию можно привезти питомца без справок и чипов (unsplash.com/oleksandr-chernobai)

После въезда в Чехию на животных действует 10-дневный карантин. В течение 72 часов животное осматривает частный ветеринар, чтобы исключить бешенство. С пятого по десятый день животное осматривают повторно.

Если симптомов нет, питомец получит прививку и сертификат. Других домашних животных не ограничивают.

Напомним, мы писали, как европейские университеты помогают украинцам.

Также мы рассказывали, стоит ли украинцам просить статус беженца в Европе.