Генштаб: авиация оккупантов нарастила присутствие в небе над Украиной

За минувшие сутки российские оккупанты активизировали присутствие своей авиации в небе над Украиной, сообщает Новое время.

Как сообщает Генштаб, зафиксировано более 250 самолетовылетов, что на 60 больше, чем 22 марта.

Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

За предыдущие сутки было поражено 11 воздушных целей врага (семь самолетов, один БПЛА, один вертолет и две крылатые ракеты.)

Информация об их окончательном сбитии уточняется.