В Украине назревает экологическая катастрофа из-за убитых российских солдат

Россия не забирает тела убитых, что представляет большую угрозу для экологии Украины, сообщает УНИАН.

Об этом заявил и. о директора управления здравоохранения Сумской области Анатолия Котляра.

Россия до сих пор не позаботилась о вывозе погибших солдат, отметил он.

"Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд" , - заявил Котляр.

По его словам, тела без документов сложно идентифицировать.

Чтобы хранить трупы российских бойцов, заказано 10 рефрижераторов, но из-за блокировки некоторых железнодорожных направлений их до сих пор не доставили.

Большинство тел Россия вывозит в Беларусь, куда их складывают в вагоны и отправляют по железной дороге домой.

За месяц вторжения ВСУ уничтожили более 15 тысяч российских военных, но Москва не спешит называть настоящее количество потерь в войне с Украиной.