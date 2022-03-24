Пентагон: высшее военное руководство РФ отказалось общаться с коллегами из США

Высшее военное руководство РФ отказывалось от общения со своими коллегами из США на протяжении последнего месяца, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

После вторжения России в Украину министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли пытались наладить телефонные переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым, но россияне "до сих пор отказывались участвовать". Остается непонятным, почему российские генералы отказались от телефонных переговоров со своими американскими коллегами.

Контакты между Штатами и Россией стали гораздо более редки с момента вторжения. Посол США в России Джон Салливан наиболее часто встречался с российскими официальными лицами. Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на прошлой неделе впервые с 24 февраля поговорил со своим коллегой Николаем Патрушевым. По сообщению CNN, на прошлой неделе в Министерстве обороны России прошла встреча некоторых американских и российских военных чиновников.

По словам официальных лиц США, госсекретарь Энтони Блинкен не пытался вести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с начала вторжения.

Бывший старший офицер разведки США, ученая Анджела Стент сказала, что Россия настаивает на том, что это "специальная военная операция", и не желает признать настоящий характер войны. Генералы также могут ожидать одобрения президента РФ Владимира Путина, чтобы совершить звонки, учитывая высокие ставки, и он, возможно, не соглашается.