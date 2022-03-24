В Баштанке пенсионер коктейлем Молотова сжег Град оккупантов
В Баштанке Николаевской области 78-летний пенсионер коктейлем Молотова сжег Град российских оккупантов, сообщает Новое время.
Об этом журналисту Юрию Бутусову рассказал городской голова Александр Береговой.
"У нас один из дедушек, ему 78 лет, взял коктейль Молотова… бросил в Град, Град загорелся", — отметил он.
По словам Берегового, пенсионера не взяли в тероборону.
"Мощные удары украинских штурмовиков и вертолетов остановили прорыв российских войск в центральную Украину в районе городов Баштанка и Новый Буг 27 февраля — 1 марта. А украинские патриоты из теробороны Баштанской общины с одними автоматами и бутылками с коктейлем Молотова навязали бой россиянам в городе и заставили врага бросить большое количество боевой техники", — говорится в подписи Бутусова к видео.