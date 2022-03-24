В Баштанке пенсионер коктейлем Молотова сжег Град оккупантов

В Баштанке Николаевской области 78-летний пенсионер коктейлем Молотова сжег Град российских оккупантов, сообщает Новое время.

Об этом журналисту Юрию Бутусову рассказал городской голова Александр Береговой.

"У нас один из дедушек, ему 78 лет, взял коктейль Молотова… бросил в Град, Град загорелся", — отметил он .

По словам Берегового, пенсионера не взяли в тероборону.