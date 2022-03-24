PolskieRadio: Сейм Польши признал Путина военным преступником

Сейм Польши признал президента РФ Владимира Путина военным преступником и осудил действия российской армии на территории Украины, сообщает Деловая столица.

"Сейм Республики Польша решительно осуждает акты длительного насилия, военные преступления, преступления против человечества, акты геноцида, системные нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, совершенные на территории суверенной Украины вооруженными силами российской федерации вместе с союзниками с приказом военных командующих" , – говорится в резолюции.

Польский Сейм также призвал все страны, поддерживающие территориальную целостность Украины, поддержать инициирование и проведение судебных разбирательств в Международном суде и международном уголовном суде, чтобы привлечь к ответственности Путина, членов Совбеза России и командующих вооруженными силами РФ за совершение этих преступлений.

"Общедоступные доказательства этих преступлений доказывают признание Владимира Путина Сеймом Республики Польша и международным сообществом военным преступником" , — говорится в постановлении.

Как сообщалось, США официально признали действия российской армии после вторжения в Украину военным преступлением.