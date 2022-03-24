УЗ обнародовала график эвакуационных рейсов на 24 марта

"Укрзализныця" обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 24 марта.

Об этом сообщила﻿ пресс-служба УЗ.

Киев, вокзал Дарница:

9:00 — Интерсити+ Киев — Львов;

17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

11:30 — №229/230 Харьков — Ужгород;

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.

Краматорск:

13:00 — №286/285 Краматорск — Львов;

16:00 — №288/287 Краматорск — Львов.

Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.