УЗ обнародовала график эвакуационных рейсов на 24 марта
"Укрзализныця" обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 24 марта.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Киев, вокзал Дарница:
- 9:00 — Интерсити+ Киев — Львов;
- 17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.
Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
- 11:30 — №229/230 Харьков — Ужгород;
- 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр:
- 20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.
Краматорск:
- 13:00 — №286/285 Краматорск — Львов;
- 16:00 — №288/287 Краматорск — Львов.
Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.