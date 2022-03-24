Фосфорная бомбардировка: что делать, если фосфор попал на кожу
Российские оккупанты бомбят Украину фосфорными бомбами. Они очень опасны. Именно поэтому важно знать, что нужно делать при фосфорной бомбардировке и как действовать при ранениях, сообщает УНИАН.
Механизм действий описал львовский врач Тарас Жиравецкий.
Белый фосфор, которым оккупанты бомбят мирное население в украинских городах и селах, вызывает тяжелые ожоги, вплоть до костей и костного мозга. Фосфор является самовоспламеняющимся веществом, начинающим гореть при первом же контакте с воздухом. Когда он попадает на кожу и одежду, он сразу же прилипает и продолжает гореть.
Что делать, если фосфор попал на кожу или одежду:
- Не прикасайтесь руками к частицам фосфора на коже или на одежде;
- По возможности погрузите поврежденную часть тела в воду. Или нужно обильно поливать или смачивать водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора;
- Осторожно снимите одежду. Лучше делайте это прямо в воде или продолжайте поливать пораженные участки водой;
- В воде фосфор не горит. Используйте пинцет или что-то, чем можно снять фосфор и обожженные части одежды;
- Рану нужно обработать содовым раствором. Он готовится просто: на 1 стакан воды нужно добавить 1 чайную ложку соды;
- На рану, которая образовалась от горения фосфора, нужно наложить влажную повязку. Ее желательно смачивать содовым раствором;
- Ни в коем случае не используйте вату и перекись водорода! Когда перекись распадается, образуется вода и кислород. Кислород вызывает возгорание фосфора;
- Если человек, получивший фосфорные ожоги, находится в сознании, ему нужно дать любые обезболивающие и успокоительные препараты;
- При горении фосфор также выделяет ядовитые пары. Для выведения токсических веществ из организма нужно принять любой сорбент;
- Пейте много воды, также можно употреблять молоко и щелочную негазированную воду.