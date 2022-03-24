Фосфорная бомбардировка: что делать, если фосфор попал на кожу

Российские оккупанты бомбят Украину фосфорными бомбами. Они очень опасны. Именно поэтому важно знать, что нужно делать при фосфорной бомбардировке и как действовать при ранениях, сообщает УНИАН.

Механизм действий описал львовский врач Тарас Жиравецкий.

Белый фосфор, которым оккупанты бомбят мирное население в украинских городах и селах, вызывает тяжелые ожоги, вплоть до костей и костного мозга. Фосфор является самовоспламеняющимся веществом, начинающим гореть при первом же контакте с воздухом. Когда он попадает на кожу и одежду, он сразу же прилипает и продолжает гореть.

Что делать, если фосфор попал на кожу или одежду: