Зеленский обратился к НАТО, ЕС и странам "Большой семерки"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам первого месяца войны призвал мировое сообщество поддержать Украину.

Он отметил, что длится месяц сопротивления Украины вторжению Российской Федерации.

"Начальный замысел российских войск развалился еще в первые дни вторжения. Они думали, что украинцы испугаются. Они думали, что мы, украинцы, не будем бороться. Они ошиблись. Они ничего не знают о нас, об украинцах. Ничего не знают вообще о свободе. О том, какая она ценная. Они не знают, как свобода обогащает жизнь. Дает жизни смысл" , - сказал президент.

Зеленский добавил, что оккупантов все еще очень много, Россия получает живую силу и технику и продолжает разрушать украинские города. РФ пытается победить свободу не только украинцев, но и людей по всему миру, отметил он.

Сегодня, 24 марта, в Брюсселе состоятся сразу три важных саммита.

"Саммит НАТО. Саммит Евросоюза. Саммит "Большой семерки". Я уверен, люди продемонстрируют, как они нас поддерживают. Но поддержать свободу должны и политики. Все они. Они должны поддержать борьбу за жизнь. Мы ждем серьезных шагов: от НАТО, ЕС и "Большой семерки" , - сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия уже начала лоббировать свои интересы и работать с некоторыми партнерами.

"На этих трех саммитах будет наша крепкая позиция. На этих трех саммитах мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продавался и предал" , - сказал он.

Зеленский отметил, что украинское небо так и не сделали безопасным от российских ракет и авиабомб, российские войска все еще могут разрушать города и убивать людей.