Зеленский обратился к НАТО, ЕС и странам "Большой семерки"
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам первого месяца войны призвал мировое сообщество поддержать Украину.
Он отметил, что длится месяц сопротивления Украины вторжению Российской Федерации.
"Начальный замысел российских войск развалился еще в первые дни вторжения. Они думали, что украинцы испугаются. Они думали, что мы, украинцы, не будем бороться. Они ошиблись. Они ничего не знают о нас, об украинцах. Ничего не знают вообще о свободе. О том, какая она ценная. Они не знают, как свобода обогащает жизнь. Дает жизни смысл", - сказал президент.
Зеленский добавил, что оккупантов все еще очень много, Россия получает живую силу и технику и продолжает разрушать украинские города. РФ пытается победить свободу не только украинцев, но и людей по всему миру, отметил он.
Сегодня, 24 марта, в Брюсселе состоятся сразу три важных саммита.
"Саммит НАТО. Саммит Евросоюза. Саммит "Большой семерки". Я уверен, люди продемонстрируют, как они нас поддерживают. Но поддержать свободу должны и политики. Все они. Они должны поддержать борьбу за жизнь. Мы ждем серьезных шагов: от НАТО, ЕС и "Большой семерки", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Россия уже начала лоббировать свои интересы и работать с некоторыми партнерами.
"На этих трех саммитах будет наша крепкая позиция. На этих трех саммитах мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продавался и предал", - сказал он.
Зеленский отметил, что украинское небо так и не сделали безопасным от российских ракет и авиабомб, российские войска все еще могут разрушать города и убивать людей.
"Мы должны вместе не допустить, чтобы России удалось сломать кого-то в НАТО, ЕС или в "Большой семерке". Сломать и перетащить на сторону войны. Увидим 24 марта", - сказал глава государства.