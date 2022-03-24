ВСУ уничтожили позиции российских оккупантов в Киевской области

В Киевской области украинские военные уничтожили позиции российских оккупантов артиллерийским огнем, сообщает УНИАН.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook и публикует соответствующее видео.

"На севере Киевщины российский враг уничтожен совместной работой артиллерийского группировки, в том числе силами и средствами войск оперативного командования "Север" , - говорится в сообщении.

Война в Украине 2022

Напомним, Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео перемещения российской техники по территории РБ.