Мэр: ВСУ и терроборона контролируют 80% Ирпеня
Украинские военные и терроборона контролируют 80% Ирпеня Киевской области, однако в городе немало диверсионных групп врага и мародеров, сообщает Деловая столица.
Об этом рассказал во время телемарафона мэр Ирпеня Александр Маркушин.
По его словам, 80% Ирпеня контролируют подразделения ВСУ и территориальной обороны. Однако в городе немало диверсионных групп врага и мародеров. О них сообщают самые местные жители.
Также продолжаются обстрелы.
"По городу выпустили уже 20 залпов по 10 кассет", — сказал Маркушин.
Как сообщалось, полиция возобновляет работу в Ирпене.