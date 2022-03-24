Мэр: ВСУ и терроборона контролируют 80% Ирпеня

Украинские военные и терроборона контролируют 80% Ирпеня Киевской области, однако в городе немало диверсионных групп врага и мародеров, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал во время телемарафона мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, 80% Ирпеня контролируют подразделения ВСУ и территориальной обороны. Однако в городе немало диверсионных групп врага и мародеров. О них сообщают самые местные жители.

Также продолжаются обстрелы.

"По городу выпустили уже 20 залпов по 10 кассет" , — сказал Маркушин.

Как сообщалось, полиция возобновляет работу в Ирпене.