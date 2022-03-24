Минобороны Британии: Россия готовит мобилизацию на фоне огромных потерь

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия готовит мобилизацию резервистов, призывников и иностранных наемников на фоне огромных потерь в войне против Украины, сообщает Новое время.

При этом в британском оборонном ведомстве отметили, что неясно, как они интегрируются в Вооруженные силы РФ.

"Российские войска почти наверняка понесли тысячи потерь во время вторжения в Украину. Россия, вероятно, сейчас стремится мобилизовать своих резервистов и военнослужащих, а также частные военные компании и иностранных наемников, чтобы восполнить эти значительные потери. Непонятно, как эти группировки будут интегрироваться в российские сухопутные войска в Украине и как это повлияет на боеспособность" , — говорится в сообщении.