Война с Россией: нардеп назвал крайне важные действия украинцев

Для приближения победы Украины в войне с Российской Федерацией крайне важно, чтобы люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, сообщали о перемещении подразделений оккупантов и их вражеской техники, сообщает УНИАН.

В первую очередь, во время войны с РФ украинцам необходимо поддерживать собственную армию, чтобы она уничтожала как можно больше противников, пишет нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин.

"...крайне важно, чтобы люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, сообщали о любых перемещениях военной техники и подразделений вражеской армии, для того, чтобы облегчать работу нашим разведчикам, артиллеристам и авиаторам, которые будут уничтожать соответствующие колонны" , - отметил политик.

По его словам, также очень важно, чтобы все, кто может работать, это делали.

"...все, кто может работать, должны работать. Все, кто может платить налоги, должны платить налоги. Все, кто может платить за коммунальные услуги, должны платить квартплату. Сейчас критически важно, чтобы украинская экономика работала... И те, кто сейчас работает, пусть не мучаются угрызениями совести - они выполняют свой долг так же ловко, как и те, кто с оружием в руках..." , - отметил народный избранник.

Напомним, Россия ворвалась в Украину месяц назад - рано утром 24 февраля. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом и мирные города, в том числе - Киев, Чернигов, Харьков и Мариуполь.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что Украина может одержать "промежуточную победу" над РФ в конце апреля-начале мая.