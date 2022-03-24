ОВА: Оккупанты обстреляли Луганщину ракетами и фосфорными бомбами

Ночью российские оккупанты обстреляли Луганскую область ракетами и фосфорными бомбами, есть жертвы. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

За сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома. А именно 10 многоэтажек и 13 частных. Было охвачено пламенем 16 из них.

Обстрелы потерпели жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки. Очень трудная ситуация в Рубежном, где продолжаются бои среди города. По подтвержденной информации, есть четыре погибших, двое из которых дети, и шесть раненых, отметил Гайдай.

"У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, поэтому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация РФ начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше" , - написал он.

фото: Луганская ОВА

В настоящее время обесточенными остаются 35 населенных пунктов – 14 частично, 21 полностью. 101 526 потребителей находятся без света. Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах – в 22 полностью и в 5 частично (в общей сложности это около 32 550 абонентов).