ABC News: США и Турция официально обвинили РФ в военных преступлениях

Страны требуют от России немедленного прекращения огня в Украине, сообщает Сегодня.

В США и Турции приняли официальное решение, что российская армия совершила военные преступления в Украине. В администрации президента Джо Байдена отметили, что будут сотрудничать с другими странами для преследования правонарушителей.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ABC News.

"Сегодня я могу объявить, что на основе имеющейся в настоящее время информации правительство США оценивает, что военнослужащие Российской Федерации совершили военные преступления в Украине", – сказал Блинкен .

Государственный секретарь США сообщил, что оценка была основана на "тщательном обзоре" публичных и разведывательных источников с момента начала вторжения России в Украину в прошлом месяце.

Он добавил, что США поделятся этой информацией с союзниками, партнерами и международными учреждениями, которым поручено расследовать обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

С аналогичным обвинением выступил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу.