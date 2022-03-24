ABC News: США и Турция официально обвинили РФ в военных преступлениях
Страны требуют от России немедленного прекращения огня в Украине, сообщает Сегодня.
В США и Турции приняли официальное решение, что российская армия совершила военные преступления в Украине. В администрации президента Джо Байдена отметили, что будут сотрудничать с другими странами для преследования правонарушителей.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ABC News.
"Сегодня я могу объявить, что на основе имеющейся в настоящее время информации правительство США оценивает, что военнослужащие Российской Федерации совершили военные преступления в Украине", – сказал Блинкен.
Государственный секретарь США сообщил, что оценка была основана на "тщательном обзоре" публичных и разведывательных источников с момента начала вторжения России в Украину в прошлом месяце.
Он добавил, что США поделятся этой информацией с союзниками, партнерами и международными учреждениями, которым поручено расследовать обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечества.
С аналогичным обвинением выступил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу.
"Турция никогда не смирится с этим, мы призываем к немедленному прекращению огня. В этой войне не может быть победителей. Эта война не должна была начинаться, и немедленно должна прекратиться. Россия должна прекратить агрессию против этой страны, они должны немедленно покинуть территорию суверенного государства без всяких условий", – подчеркнул Фердиун Синирлиоглу.