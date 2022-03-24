Верещук: на 24 марта согласовано 7 гуманитарных коридоров

На 24 марта согласовали семь гуманитарных коридоров для эвакуации граждан.﻿ Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сказала на брифинге.

В частности, речь идет о таких маршрутах.

Донецкая область

Из города Мариуполь в Запорожье.

Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будет работать маршрут Бердянск – Запорожье. Место сборов – спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27



24 автобуса сейчас находятся на въезде в город Бердянск. К ним должен присоединиться еще 21 автобус, который в 6.00 выехал из города Токмак. После прохождения блокпоста на въезде в город автобусы сразу будут поданы к месту сбора.

Кроме того, бензовоз должен обновить запасы горючего на заправках для мариупольцев в городе Бердянск. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а, ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Также будут обновлены запасы продовольствия и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.

Верещук отметила, что ожидается освобождение водителей и спасателей ГСЧС в Мангуше.

Запорожская область

Из города Пологи в Запорожье. Место сборов – городской совет. Автобусы для эвакуации с 6.00 выехали из Токмака.

Из города Мелитополь в Запорожье. Место сборов – пожарная часть номер 9. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.

Киевская область

Из поселка Большая Дымерка в Бровары. Место сборов – дом сельского совета на ул. Бобрицкая, 1.

Из поселка Богдановка в Бровары. Место сборов – сельский совет на ул. Богдана Хмельницкого, 219.

Из города Макаров в Житомир. Место сборов – сельский совет на ул. Ростовского, 30.

Из села Бервица в Бровары. Из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Загоричи, где переходят р. Трубеж в направлении ул. Радгоспной.