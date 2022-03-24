Президент Литвы: украинцы стали примером бессмертного подвига для всех
Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к украинскому народу после месяца войны России, выразив уверенность в победе Украины над агрессором, сообщает Европейская правда.
"Месяц назад Россия жестоко напала на вашу страну. Сегодня вы держитесь гордо, твердо и свободно, готовы давать отпор захватчикам. Литовский народ приветствует украинских героев. Вы, борющиеся за каждую пядь своей земли, стали примером бессмертного подвига для всех. Слава Украине – это то, чем восхищаются все.
Мы также видим позорные действия ваших врагов. Их многочисленные преступления ненавидят и презирают во всем мире. Бесчисленные жертвы этой агрессивной войны не будут забыты. Украинский народ отметит день победы", - заявил литовский президент.
Науседа добавил, что Украина не одинока в своей храброй борьбе.
"Литовский народ поддерживает вас всеми возможными средствами. Ваша борьба — это также и наша борьба. Ваша боль — это наша боль. А ваша свобода — это наша свобода. За вашу и нашу свободу! Слава Украине!" - сказал Науседа.