Президент Литвы: украинцы стали примером бессмертного подвига для всех

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к украинскому народу после месяца войны России, выразив уверенность в победе Украины над агрессором, сообщает Европейская правда.

"Месяц назад Россия жестоко напала на вашу страну. Сегодня вы держитесь гордо, твердо и свободно, готовы давать отпор захватчикам. Литовский народ приветствует украинских героев. Вы, борющиеся за каждую пядь своей земли, стали примером бессмертного подвига для всех. Слава Украине – это то, чем восхищаются все.

Мы также видим позорные действия ваших врагов. Их многочисленные преступления ненавидят и презирают во всем мире. Бесчисленные жертвы этой агрессивной войны не будут забыты. Украинский народ отметит день победы" , - заявил литовский президент.

Хоробрий ????????український народе!

Ваша боротьба — це також і наша боротьба. Ваш біль — це наш біль. А ваша свобода — це й наша свобода.

За вашу і нашу свободу! Слава Україні!



Brave ????????Ukrainian people,

Your fight is our fight. Your pain is our pain. And your freedom is our freedom. pic.twitter.com/X6EwMTIFfy — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 24, 2022

Науседа добавил, что Украина не одинока в своей храброй борьбе.