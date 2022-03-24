Обменять наличную гривну теперь можно и в Словакии

Рассказываем, где украинцы могут обменять наличную гривну на местную валюту, сообщает Сегодня.

За рубежом украинские переселенцы столкнулись с проблемой обмена наличных денег. Не все обменные пункты хотят принимать гривну. Однако банки в некоторых странах создали условия, при которых украинцы теперь могут совершить такую операцию.

Теперь обменять наличную гривну можно и в Словакии. Об этом сообщает Независимая ассоциация банков Украины.

Что нужно, чтобы получить услугу

В Словакии банк Tatra Banka разрешил обменивать наличную гривну.

Чтобы обменять деньги украинцу нужные документы – паспорт гражданина Украины или заграничный. Обмен на евро можно совершить в размере до 250 евро на одного человека в день.

Такие услуги банк оказывает с понедельника по пятницу. Адрес отделения, которое уже может обменивать гривны, можно найти по ссылке﻿.

Какие еще страны позволяют обменивать наличную гривну

Мы уже писали, что банки в ряде стран разрешили такую финансовую операцию.

В частности, в Австрии это Raiffeisen bank и Erste Bank Oesterreich. В Румынии – Banca Comercială Română, Молдове – OTP Bank, а в Польше – PKO BP.