Денисова: с начала войны в Украине погибло уже 128 детей
По состоянию на 8:00 сегодня, 24 марта, по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли уже 128 детей.
Кроме того, пострадало еще 172 ребенка.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своем официальном Телеграм-канале.
"Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – добавила она.