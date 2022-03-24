Денисова: с начала войны в Украине погибло уже 128 детей

По состоянию на 8:00 сегодня, 24 марта, по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли уже 128 детей.

Кроме того, пострадало еще 172 ребенка.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своем официальном Телеграм-канале﻿.