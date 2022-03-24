В Генштабе рассказали о потерях РФ по состоянию на 24 марта
Генеральный штаб ВСУ обнародовал ориентировочные потери российской оккупационной армии по состоянию на утро 24 марта.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 марта ориентировочно составили:
- личного состава – около 15800 человек,
- танков ‒ 530 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1597 ед,
- артиллерийских систем – 280 ед,
- РСЗО - 82 ед,
- средства ПВО - 47 ед,
- самолетов – 108 ед,
- вертолетов – 124 ед,
- автомобильной техники - 1033 ед,
- корабли /катера - 4 ед,
- цистерн с ГСМ – 72,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50,
- специальная техника – 16.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.