В Генштабе рассказали о потерях РФ по состоянию на 24 марта

В Генштабе рассказали о потерях РФ по состоянию на 24 марта
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал ориентировочные потери российской оккупационной армии по состоянию на утро 24 марта.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – около 15800 человек,
  • танков ‒ 530 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1597 ед,
  • артиллерийских систем – 280 ед,
  • РСЗО - 82 ед,
  • средства ПВО - 47 ед,
  • самолетов – 108 ед,
  • вертолетов – 124 ед,
  • автомобильной техники - 1033 ед,
  • корабли /катера - 4 ед,
  • цистерн с ГСМ – 72,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50,
  • специальная техника – 16.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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