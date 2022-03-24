Столтенберг: НАТО не отправит войска в Украину и не закроет небо

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что НАТО не будет отправлять войска в Украину и не будет закрывать небо, сообщает УНИАН.

Об этом Столтенберг сказал на брифинге перед началом чрезвычайного саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса.

"Мы четко дали понять, что не будем делегировать войска НАТО на суше или самолеты в воздухе" , - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что Альянс обязан не допустить обострения конфликта за пределами Украины, что повлечет еще больше страданий, смертей и разрушений.

"Объявление бесполетной зоны над Украиной будет означать, что мы должны это сделать. А ввести бесполетную зону означает, что мы должны атаковать противовоздушные системы в России, в Беларуси и в Украине, и также должны быть готовы сбивать российские самолеты. И тогда риск полномасштабной войны между странами НАТО и Россией будет очень высок и приведет к большим смертям и разрушениям" , - подчеркнул он.

Как сообщалось в саммите НАТО с помощью видеосвязи примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что на саммите НАТО предложит ввести в Украину миротворцев альянса.