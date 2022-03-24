Мэр: в Мелитополе оккупанты заставляют учителей начать учебный процесс на русском

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты заставляют учителей города проводить учебный процесс в школах на русском языке, сообщает Новое время.

"На сегодняшний день российские солдаты обходят каждую школу и склоняют учителей начинать с 1 апреля учебный процесс на русском языке по непонятной программе" , — сказал он.

23 марта российские оккупанты ворвались в дом журналистки и директора сайта Риа-Мелитополь Светланы Зализецкой и похитили ее 75-летнего отца.

В доме на момент вторжения россиян были родители журналистки. Оккупанты провели обыск, забрали отца журналистки и увезли в неизвестном направлении.