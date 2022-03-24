Пентагон: ВСУ отбросили войска РФ еще на 25-30 км восточнее Киева
На Донбассе боевики увеличивают интенсивность обстрелов и предпринимают попытки захвата новых территорий. Об этом сказал на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона, ссылаясь на американские СМИ, пишет Телеграм-канал "Вартові Еспресо".
По данным Пентагона, российские войска находятся на расстоянии примерно 55 километров от центра Киева к востоку, что на 25-35 километров больше, чем в том же месте накануне, сказал чиновник.
"К северо-западу от центра Киева российские войска окапываются и устанавливают оборонительные позиции", – заявил он.
По этой линии они не приближались к Киеву, оставаясь в 15-20 километрах от центра города.
В то же время, чиновник отметил, что российские войска активизируются в восточной части Украины на Донбассе, заявив, что они
"применили гораздо больше энергии" в Луганской и Донецкой областях.