ПриватБанк получил системы StarLink, чтобы работать без перебоев

Государственный ПриватБанк, крупнейший банк Украины, получил системы StarLink. Оборудование настраивают, сообщает Новое время.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте банка.

"ПриватБанк использует все возможности для того, чтобы избежать возможных рисков и обеспечить непрерывную работу при любых обстоятельствах. Благодаря Илону Маску и Шэрон Иски, главе наблюдательного совета ПриватБанка, мы получили системы StarLink. Оборудование уже в Украине и в процессе настройки», — говорится в сообщении .

В банке добавили, что все важные ресурсы, необходимые для непрерывной деятельности и обеспечения архитектуры обслуживания, распределены между разными регионами Украины.

Напомним, что в первые дни войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня первая партия прибыла в Украину. С тех пор SpaceX отправила еще две партии станций, что позволяет все большему количеству военных, правительственных и спасательных служб подключаться к спутниковому интернету.