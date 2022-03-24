Премьер Британии сравнил Зеленского со своим кумиром Черчиллем

Премьер Британии Борис Джонсон сравнил украинского лидера Владимира Зеленского со своим политическим героем Уинстоном Черчиллем.﻿ Об этом, ссылаясь на британские СМИ, сообщает Европейская правда.

Джонсон сказал, что его украинский коллега стал голосом своего народа.

"Я думаю, что президент Зеленский оказался вполне отличным лидером своего народа – он сплотил его и стал его голосом" , – сказал он.

Британский премьер напомнил о том, что Черчилль говорил о себе, и применил эти слова к украинскому президенту.

"Он знает, как Черчилль говорил о себе, что, возможно, он не лев, но у него есть привилегия рычать. Это украинский народ – лев, и он (Зеленский) проявляет его волю и чувство неповиновения" , – заявил премьер Британии.

Он также сообщил, что "вскоре" встретится с Владимиром Зеленским, хотя неясно, лично или нет.