Прокуратура: на Харьковщине задержали двух граждан, собиравших данные о ВСУ

В Харьковской области задержали мужчину и женщину, которые собирали данные об украинских военных и передавали оккупантам﻿. Об этом, со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру, сообщает Деловая столица.

"Двое граждан Украины, мужчина и женщина, с марта 2022 года собирали на территории Харьковской и Луганской областей сведения о расположении военной техники, личного состава ВСУ и других военных формирований, вовлеченных в предоставление отпора войскам РФ. В дальнейшем собраны данные мужчина и женщина передавали представителям страны-агрессора" , — говорят в прокуратуре.

23 марта обоих задержали.

Дело расследует СБУ — по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).