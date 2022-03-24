Прокуратура: на Харьковщине задержали двух граждан, собиравших данные о ВСУ
В Харьковской области задержали мужчину и женщину, которые собирали данные об украинских военных и передавали оккупантам. Об этом, со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру, сообщает Деловая столица.
"Двое граждан Украины, мужчина и женщина, с марта 2022 года собирали на территории Харьковской и Луганской областей сведения о расположении военной техники, личного состава ВСУ и других военных формирований, вовлеченных в предоставление отпора войскам РФ. В дальнейшем собраны данные мужчина и женщина передавали представителям страны-агрессора", — говорят в прокуратуре.
23 марта обоих задержали.
Дело расследует СБУ — по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).