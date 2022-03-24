В ГСЧС рассказали о ситуации в Харьковской области

За сутки с 23 по 24 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени и совершили 30 выездов для ликвидации пожаров, а также разборку завалов разрушенных зданий, сообщает пресс-служба.

Проводились поисковые работы и разборки завалов в Киевском, Шевченковском и Московском районах Харькова.

Кроме того, подразделения ГСЧС в течение дня осуществляли выезды на тушение пожаров жилых многоэтажек и частных зданий, возникающих в Киевском, Индустриальном и Московском районах города Харькова, а также Богодуховском, Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах области.

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Были отработаны 45 адресов в Харькове и Харьковском районе, где находились сработанные и не разорванные взрывоопасные предметы.